Mayolu görüntüsünü shoplamak isteyen Hilal Altınbilek, yanlışlıkla kolunu yamulttu - Son Dakika
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Mayolu görüntüsünü shoplamak isteyen Hilal Altınbilek, yanlışlıkla kolunu yamulttu

10.05.2023 15:27

Deniz sezonunu açan oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir fotoğrafında shopun dozunu kaçıran oyuncunun kolunu yamultması, takipçileri arasında alay konusu oldu.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren oyuncu Hilal Altınbilek, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan oyuncu, düzgün fiziğine rağmen photoshop yapmayı ihmal etmedi.

KOLUNU YAMULTTU

Mexico City'e giden Altınbilek, teknede verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından yayınladı. 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, photoshop yapmak isterken takipçilerinin diline düştü. Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Oyuncunun kolunu gören güzel oyuncunun paylaşımına "Elin kırılmış" ve "Efekti fazla kaçırmışsın bileğin baya yamulmuş" yorumu yapıldı.

Mayolu fotoğrafına phostoshop yapmak isteyen Hilal Altınbilek, dozu kaçırınca kolunu yamulttu
Mayolu fotoğrafına phostoshop yapmak isteyen Hilal Altınbilek, dozu kaçırınca kolunu yamulttu
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Mayolu fotoğrafına phostoshop yapmak isteyen Hilal Altınbilek, dozu kaçırınca kolunu yamulttu Mayolu fotoğrafına phostoshop yapmak isteyen Hilal Altınbilek, dozu kaçırınca kolunu yamulttu

Hilal Altınbilek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mayolu görüntüsünü shoplamak isteyen Hilal Altınbilek, yanlışlıkla kolunu yamulttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayolu görüntüsünü shoplamak isteyen Hilal Altınbilek, yanlışlıkla kolunu yamulttu - Son Dakika
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