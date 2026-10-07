Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim - Son Dakika
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Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

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Meğer onu Türkiye\'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
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TV8 ekranlarında Magnolia tatlısının Türkiye'deki popülerliğini değerlendiren Acun Ilıcalı, New York'tan tarif getirttiği arkadaşının kafe menüsüne eklettiği lezzet için "Yayılmasının tek sebebi benim" açıklamasını yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündem yarattı. Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan ve popülerliği her geçen gün artan dünyaca ünlü tatlı Magnolia hakkında konuşan Ilıcalı, bu lezzeti Türkiye’ye ilk tanıtan ve yayılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.

"ONU MENÜYE EKLEMESİ HALİNDE..."

Programda yakın arkadaşı Bahattin ile geçmişte yaşadığı ilginç bir diyaloğu paylaşan Ilıcalı, arkadaşının kafe açma sürecinde kendisine danıştığını belirterek süreci şu sözlerle aktardı: "Magnolia diye bir tatlı var ya, onu Türkiye’ye ben getirdim. Bahattin bir dönem kafe açmaya hazırlanıyordu ve benden mekan için farklı bir dokunuş istedi. Sık seyahat ettiğimi bildiği için ona menüye eklemesi halinde efsane olabilecek bir tatlı önereceğimi söyledim."

Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

"BU KADAR YAYILMASININ TEK SEBEBİ BENİM"

Önerisinin ardından yaşananları ve tatlının Türkiye’ye geliş hikâyesini anlatmaya devam eden Ilıcalı, New York seyahatine dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Bahattin önerimi ciddiye aldı ve New York’a gitti. Tarif ettiğim pastanede Magnolia’yı tattıktan sonra bu muzlu pudingi menüsüne ekledi. Yani kısacası, Türkiye’de bu Magnolia’nın ortaya çıkıp bu kadar yayılmasının tek sebebi benim."

Acun IlıcalıNew YorkTürkiyeMagazinTv8Son Dakika

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SON DAKİKA: Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim - Son Dakika
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