Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!

30.04.2022 17:07
Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!

'Atatürk' dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak olan oyuncu Mehmet Günsür'ün özel hayatı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncunun evli olduğu ortaya çıktı. İşte Mehmet Günsür'ün eşi...

'Atiye', 'Fi', 'Beyaz Gelincik' ve 'Aşk Tesadüfleri Sever' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan Mehmet Günsür, şimdilerde 'Atatürk' dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandırmaya hazırlanıyor.

İTALYAN YÖNETMEN İLE EVLİ...

Bugüne kadar rol aldığı projelerle gündeme gelen Mehmet Günsür'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncunun, İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evli olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMİYORLAR

Günsür'ün bu evlilikten Ali, Maya ve Cloe adında üç çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte poz vermemeye özen gösteriyor.

"SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

Mehmet Günsür, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor."

47 yaşındaki Mehmet Günsür, eşinden 6 yaş küçük.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Günsür, 1,78 metre boyunda, 65 kilo ve Boğa burcudur. 'Atiye', 'Fi', 'Beyaz Gelincik' ve 'Aşk Tesadüfleri Sever' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol almıştır.

Film yönetmeni Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür'ün bu evlilikten Maya, Ali ve Chloe adında üç çocuğu vardır.

Mehmet Günsür'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (Erhan) (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Dizisi)

2017 – Fi (Deniz) (TV Dizisi))

2017 – Martıların Efendisi (Şenol) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Süleyman (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Onur) (Sinema Filmi)

2008 – Se Chiudi Gli Occhi (Sinema Filmi)

2007 – Dehşet Gecesi (Stefan Kerchek) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Mehmet Ertuğrul) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Mustafa) (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2003 – Pilli Bebek (Tarık) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Nihat Denizer) (Sinema Filmi)

2002 – İtalyan (Giorgio) (Sinema Filmi)

2001 – Tommaso (Giovanni) (Sinema Filmi)

2001 – Guida (Giovanni) (Sinema Filmi)

1999 – Sır Dosyası (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Futbolcu Çocuk) (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Mehmet) (Sinema Filmi)

1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (Sabih) (TV Dizisi)

Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!
Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!
Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!

YORUMLAR
500
Sinema tarihçisi Agah Özgüç, son yolculuğuna uğurlandı Sinema tarihçisi Agah Özgüç, son yolculuğuna uğurlandı Sinemacıların Gezi Parkı Davası ile İlgili Açıklaması, 24 Saatte 3 Bin İmzacıya Ulaştı Sinemacıların Gezi Parkı Davası ile İlgili Açıklaması, 24 Saatte 3 Bin İmzacıya Ulaştı

Aşk Tesadüfleri Sever, Ali Rıza Efendi, Mehmet Günsür, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement