Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

Kraliyet'ten ayrılarak eşi Prens Harry ile ABD'de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya döndü.
Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram'a geri dönerek yeni "American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıttı. Markle'ın Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profiline eklediği "Düşes" unvanı herkesi şaşkına çevirdi. Meghan Markle daha önce sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamada hamile olduğu dönemde yorumlardan dolayı zorbalığa uğradığını söylemişti.Dünyaca ünlü açtığı hesap kısa sürede 452 bin takipçisine sayısına ulaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, kızı yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle imam nikahı kıyarak evlenen Kıvılcım'ın sözleri dikkat çekti. Kıvılcım, türbana karşı olmadığını ancak türban üzerinden yapılan şekilciliğe ve baskıya karşı olduğunu belirtti.
Sinan Güzel’in genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri, Türkiye’de ilk kez Miray Cruise gemisinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdı.
Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.
Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
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