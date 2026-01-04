Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti
04.01.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti
Haber Videosu

Geçtiğimiz ağustosta evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti, yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar nedeniyle boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ikili, son olarak açtıkları canlı yayınında kararlarından vazgeçtiklerini açıklayarak barıştıklarını duyurdu. Sosyal medyada ise çiftin "evliliklerini reklam amacıyla kullandıkları" yönünde tartışmalar yeniden alevlendi.

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 15 Aralık Pazartesi günü boşanacaklarına yönelik haberlerle gündeme gelmişti.

YAŞ FARKI VE SIK SIK YAŞANAN TARTIŞMALAR...

Aralarında yapılan evlilik anlaşması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacağı, ayrıca yaş farkından kaynaklanan uyumsuzluklar ve sık sık yaşanan tartışmaların ilişkiyi çıkmaza sürüklediği öne sürülmüştü.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

BOŞANMA KARARINDAN GERİ ADIM ATTILAR

Son olarak TikTok üzerinden canlı yayın açan ünlü çift, ayrılık kararından döndüklerini ve ilişkilerine devam ettiklerini açıkladı. Yayında Ceylan'ın, "Barıştık, evet. Evdeyim, hayatta beni en çok seven insanın Mehmet Ali olduğunu biliyorum. Öyle değil mi?" sözlerine Erbil, "Evet" yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

BARIŞ MI, REKLAM MI?

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken bazı kullanıcılar, çiftin "evliliklerini reklam malzemesi olarak kullanıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
23:00
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
22:53
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:37:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.