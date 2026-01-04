Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 15 Aralık Pazartesi günü boşanacaklarına yönelik haberlerle gündeme gelmişti.
Aralarında yapılan evlilik anlaşması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacağı, ayrıca yaş farkından kaynaklanan uyumsuzluklar ve sık sık yaşanan tartışmaların ilişkiyi çıkmaza sürüklediği öne sürülmüştü.
Son olarak TikTok üzerinden canlı yayın açan ünlü çift, ayrılık kararından döndüklerini ve ilişkilerine devam ettiklerini açıkladı. Yayında Ceylan'ın, "Barıştık, evet. Evdeyim, hayatta beni en çok seven insanın Mehmet Ali olduğunu biliyorum. Öyle değil mi?" sözlerine Erbil, "Evet" yanıtını verdi.
Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken bazı kullanıcılar, çiftin "evliliklerini reklam malzemesi olarak kullanıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.
