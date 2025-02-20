Mehmet Ali Erbil\'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

2005 yılında evlendiği Tuğba Coşkun ile 2011 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil'in, bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu bulunuyor.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil, paylaşımını "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" diye açıkladı.

Aysel Coşkun yarın son yolculuğuna uğurlanacak.