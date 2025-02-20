Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat haberini sosyal medya hesabından 'Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun' sözleriyle duyurdu.

20.02.2025 11:53  Güncelleme: 12:07
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

2005 yılında evlendiği Tuğba Coşkun ile 2011 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil'in, bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu bulunuyor.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil, paylaşımını "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" diye açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

Aysel Coşkun yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Mehmet Ali Erbil\'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ilyas erduran:
    bu denyoda kaç tane kaynana var 27 1 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Hangi kaynanası acaba bunun en az 1000 tane kaynanası var 18 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kayın valide daha gençmiş Allâh rahmet eylesin 7 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Biri gitti geriye kaldı 30 1 0 Yanıtla
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