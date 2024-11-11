Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

11.11.2024 12:51  Güncelleme: 12:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

ERBİL'İN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Ali Erbil gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Erbil'in polis aracına bindirildiği anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil\'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Şehmus Aydın:
    idam edin 29 44 Yanıtla
  • caps lock:
    Suçları falan yok kardeşim. Gündemi değiştirmek için yapılan operasyon. Bu adamların sanal bahisle alakaları yok. Gidip Kıbrısta takılıyorlar zaten. Bugün yarın serbestler. 44 27 Yanıtla
  • Murat Akat:
    Adam uslanmıyor bir türlü hala kumar düşkünü 48 10 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ülkede adalet varsa bunlarda böyle bir suç yapmışlarsa cezalarını çekmeleri gerekir öyle diğerleri gibi 3 5 ay yatıp salınmaması lazım 32 3 Yanıtla
  • umut yıldız:
    Şaşırdınız mı? Doğrusu ben hiç şaşırmadım… 27 0 Yanıtla
  • Mahmut erdim:
    Yılın görüntüleri. Tarihe geçecek 10 14 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    ön kapıdan girer arka kapıdan çıkarlar bir şey olmaz. 22 2 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Batuhan Karadeniz ??? 16 2 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik:
    geçen aracın yakıt kapağı açık gidiyor, 14 1 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bu yasadışı faize yatiranlara ne oldu 13 2 Yanıtla
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