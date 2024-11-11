İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Ali Erbil gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Erbil'in polis aracına bindirildiği anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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