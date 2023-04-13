Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.
Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.
Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim - Son Dakika