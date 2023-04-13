Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

13.04.2023 10:21

Katıldığı iftar yemeğinde ekranlarda sık sık görülmeye başlanan öpüşme sahnelerine değinen Mehmet Ali Erbil, tepki çekecek bir konuşma yaptı. Öpüşmek istediği ünlü ismi açıklayan Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" ifadelerini kullandı.

Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

"ÖPÜŞME TEKLİFİ GELİRSE ALEYNA TİLKİ DERİM"

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim
Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim
Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim
YORUMLAR (1)
  • selen şimşek: Halk tarafından çok sevilen bir adamın bu kadar iğrençleşmesi de garip. Yahu son nefeslerini veriyorsun be adam. Kızı uzaktan görsen kalpten gidersin söylediğin lafa bak utan utan. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim - Son Dakika
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