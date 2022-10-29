Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

29.10.2022 12:09
Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yanlışlıkla gözlerden uzak aşk yaşadığı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede durumu fark eden Erbil, paylaşımı sildi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiriyor. Her paylaşımı gündem olan Erbil, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞIP SİLDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasmin Erbl'in bir süredir 2021 Survivor ikincisi Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu. Hakkındaki aşk iddiasına sessiz kalan Erbil, Instagram hesabından yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu paylaştı. Fark etmeden ilişkisini ilan eden genç isim, paylaşımını kısa sürede sildi.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Yiğit Poyraz, son olarak sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.

Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı
Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı
Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı
Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı
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Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar, Yiğit Poyraz, Yasmin Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil, yanlışlıkla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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