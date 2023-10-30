Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Serdar Ortaç ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"ESKİ GÜNLERİ HATIRLAMA, YAPMA ŞUNU"

Ortaç'ın dillerden düşmeyen Bilsem Ki isimli şarkısıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı. Erbil'in ağlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ortaç ise "Eski günleri hatırlama ağabey ya. Ben babamı ve kardeşimi kaybettim sonra da ayağım felç oldu. Hala ayaktayız yapma şunu" diyerek moral vermeye çalıştı. Erbil ise "Allah bize moral ve sağlık versin. Aklıma o an geldi" cevabını verdi.

40 YAŞ KÜÇÜK İSİMLE AŞK YAŞIYOR

TikTok yayınları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Erbil'in yakın zamanda nikah masasına oturacağı ileri sürülüyor.