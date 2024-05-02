Kırgızistan'da Kamyonetin Manas Destanı Etkinliğine Dalması Sonucu 29 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Kamyonetin Manas Destanı Etkinliğine Dalması Sonucu 29 Öğrenci Yaralandı

Kırgızistan\'da Kamyonetin Manas Destanı Etkinliğine Dalması Sonucu 29 Öğrenci Yaralandı

Kırgızistan'ın Celalabad Bölgesi'nde düzenlenen Ulusal Manas Destanı okuma etkinliğinde, park halindeki bir kamyonet yokuş aşağı hareket ederek etkinliğe katılanların arasına daldı. Kazada 9-16 yaşlarındaki 29 çocuk yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve ilk ifadesinde aracının bilinmeyen bir nedenle hareket ettiğini söyledi.

02.05.2024 19:37
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Kırgızistan'da bir kamyonetin Ulusal Manas Destanı etkinliğine dalması sonucunda 29 öğrenci yaralandı.

Celalabad Bölgesi'ne bağlı Suzak İlçesi'ndeki Jerge-Tal mevkisinde açık alanda düzenlenen Ulusal Manas Destanı okuma etkinliğinde, park halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etti.

Kamyonet, etkinliğe katılanların arasına daldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kazada 9-16 yaşlarındaki 29 çocuk yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.

Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, etkinliğe dondurma getirdiğini ve park ettiği aracının bilinmeyen bir nedenle hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Kamyonetin Manas Destanı Etkinliğine Dalması Sonucu 29 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Kamyonetin Manas Destanı Etkinliğine Dalması Sonucu 29 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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