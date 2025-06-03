Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti
03.06.2025 13:47
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Katıldığı canlı yayında eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, "Görüşmeler her zaman var, dostuz. 2 yılımı verdim" dedi. Daha önce Erbil'i sapkınlıkla suçlayan Ceylan ise yayına bağlanarak "Sevgili değiliz, sadece birbirimizi kırmamak adına barıştık" ifadelerini kullandı. Erbil, olay sonrası mahkeme kararıyla saldırmazlık anlaşması imzaladıklarını da açıkladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan bir programa konuk oldu. Katıldığı bir canlı yayın programında eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucunun "Gülseren'le hâlâ görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erbil, "Gülseren'le görüşmeler var her zaman. Dostuz, 2 yılımı verdim" dedi."

MAHKEMEDE TATLIYA BAĞLANDI

Geçmişte karşılıklı sert açıklamalarıyla gündeme gelen ikili arasındaki buzların nasıl eridiğini de anlatan Erbil, "Söyledikleri yalan yanlış şeyler, çoğu hırsa kapıldı. Sonra saldırmazlık anlaşması imzaladık, mahkeme kararıyla anlaştık" sözleriyle barış sürecini anlattı. Hakkındaki şiddet iddialarına da sert çıkan Erbil, "Asla, ben dört eşime bir tokat bile atmadım. Kala kala Gülseren'e mi kaldım?" diyerek kendisini savundu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında karşı karşıya geldiler

GÜLSEREN CEYLAN DA YAYINA BAĞLANDI

Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Gülseren Ceylan da aralarındaki ilişkiye dair konuştu. Barışmalarının sevgili olmak anlamına gelmediğini belirten Ceylan, "Sadece birbirimizi kırmamak adına barıştık. Normal arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geçmişte yaptığı sert açıklamalarla ilgili pişmanlık duyduğunu belirten Ceylan, "Biz büyük bir aşk yaşadığımız için birbirimizin yüzüne bakıyoruz çünkü içimizi biliyoruz. O anki üzüntüyle benim yaptığım şeylerdi. Aşkta böyle şeyler olmaması gerekiyor ama var" dedi. İlişkilerinin neden sona erdiği sorusuna ise, "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil, insanlar" şeklinde yanıt verdi.

SAPKINLIKLA SUÇLAMIŞTI

Gülseren Ceylan, eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in mahrem anlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemesi ve özel fantezilerle ilgili talepleri olduğunu iddia ederek "sapkınlık" suçlamasında bulunmuştu. Gülseren Ceylan'ın geçtiğimiz haftalarda Erbil'in kendisine özel hayatlarına ilişkin mahrem anları arkadaşlarına anlatıp anlatmadığını sorduğunu belirterek Ceylan, "Bana diyor ki bir şey yaşıyoruz ya bir şey yaşarken beni arkadaşlarına anlatıyor musun? Sen yaşlılık psikolojisine girmişsin seni ben arkadaşlarıma niye anlatayım? Böyle zevk alıyordu yani. Bana diyordu ki; iki kızı ben birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda... Ben kabul etmiyordum. Beni utanmasa 2 kadın filan şey yapacak... Sen böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun et" ifadelerine yer vermişti.


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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Atalay k:
    Sus payıni almış 16 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Çok temiz ml vurmş 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    gancık köpek bunlardan daha gururlu 1 0 Yanıtla
  • hayat adamı:
    ışıl değilmi bu? :)) 0 0 Yanıtla
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