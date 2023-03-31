Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu

31.03.2023 13:33

Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, Etiler'de yoldan geçen kadınları ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin'e sahip çıktı. Şahin'in böyle bir şey yapmayacağını belirten Erbil, "Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, Ersoy da "Selami espritüel biri" şeklinde konuştu.

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in genç kadınları ofisine davet ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntüleri de ortaya çıkan Şahin ise hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlarken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Eleştirilerin hedefi olan Şahin'e meslektaşlarından destek geldi.

MEHMET ALİ ERBİL: ŞAKA YAPMIŞTIR

Bir iftar yemeğinde Magazin Rüzgarı kameralarına konuşan Mehmet Ali Erbil, arkadaşına sahip çıktı. Şahin'in çok esprili biri olduğunu söyleyen Erbil, "Şaka yapmıştır ya… Çok güzel ve şakacı bir insandır kendisi. Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofise çağırdığı söylenen Selami Şahin'e sahip çıktı

MUAZZEZ ERSOY: ÇOK ESPRİTÜEL VE HAYAT DOLU BİRİDİR

Şahin'e sahip çıkan bir diğer isim de Muazzez Ersoy oldu. Videoları sosyal medyada izlediğini ve arkadaşının yanlış anlaşıldığını söyleyen Ersoy da "Ben Selami haberini görünce şaka yapmıştır diye düşündüm. Çünkü çok espritüel ve hayat dolu biridir. Herhangi bir hastalığı olduğunu ben hiç duymadım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofise çağırdığı söylenen Selami Şahin'e sahip çıktı

NE OLDU?

Türk müziğinin güçlü seslerinden 74 yaşındaki Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Şahin'in cephesinden yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken şu ifadelere yer verildi: "Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofise çağırdığı söylenen Selami Şahin'e sahip çıktı
Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi
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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu - Son Dakika


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