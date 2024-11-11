Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

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Yasadışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, mahkemeye sevk edildi. Erbil'in 'tutuklandım' açıklaması yakınlarını şaşırttı. Ancak yetkililer, Erbil'in tutuklanmadığını, sadece mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Serdar Ortaç ise 'topluma kötü örnek oldum' şeklinde pişmanlık ifade etti. Bu durum, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

11.11.2024 16:59  Güncelleme: 17:07
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İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sırada Erbil'in söylediği bir söz yakınlarını şoke etti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı.İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ERBİL: TUTUKLANDIM

Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

ORTAÇ: TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM

Ortaç ise görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü sırada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzde çok üzgünüm." dedi.

Mehmet Ali Erbil\'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    uğursuzlar gençlere kötü örnek oluyorsunuz 21 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    iki adet silik atın içeri 12 0 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    serdar ortaçta çatal fırlatır pişman olur milleti dolandırır pişman olur yapma ozaman arkadaş 12 0 Yanıtla
  • Emin Çevikkol:
    Gençler böylelerini izleyip kolay paranın peşine düşüyor ve sonu hüsranla bitiyor… 7 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Maalesef Mali Rahat Durmuyor Şok Olmadık 2 0 Yanıtla
  • Hakan Sahin:
    anlamadıgım ülkede kumarın dibi var idda falan hibi bir sürü milli piyango yok trend yolda eşya piyangosu milyonlar oynuyor reklamıda var bu adamlar mı yapıyor reklam . 0 0 Yanıtla
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