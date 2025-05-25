Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Performans - Son Dakika
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Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Performans

Mehmet Çevik\'ten Unutulmaz Performans
25.05.2025 10:55
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Mehmet Çevik, Bursa'da bir günde üç etkinlikte sahne alarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Çevik, yoğun temposuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, sadece bir gün içinde üç farklı etkinlikte sahne alarak sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun temposu ve sesiyle gündeme gelen Mehmet Çevik programlarından birinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çevik, sahne öncesi heyecanını ve duygularını paylaştı. "O kadar çok anımız var ki sahneyle ilgili hangisini anlatsam bilemiyorum" diyen Çevik, samimi açıklamalarıyla gönülleri bir kez daha fethetti. Bugünkü programında stil danışmanı tarafından giydirildiğini belirten Mehmet Çevik, "Yasemin Hanım benim birçok sahnemde stil danışmanlığımı yapıyor. Bugün de onun sayesinde çok şık hissediyorum. Bursa'nın seçkin markalarının bir arada olduğu bu özel organizasyonda sahneyi güzelleştirmek bana düştü" diyerek hem teşekkür etti hem de geceye dair ipuçları verdi. Sürpriz şarkı olup olmayacağı sorulduğunda ise Mehmet Çevik şu cevabı verdi: "Bütün şarkılarım birer sürpriz aslında ama belki, eğer kimse video çekmezse, bu geceye özel yeni şarkımı ilk defa burada seslendirebilirim. Ben de çok heyecanlıyım."

Ünlü sanatçının bu jesti, davetliler arasında büyük bir merak ve heyecan oluşturdu. Sahneye dönmeden önce izleyicilere keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini veren Çevik, yoğun temposuna rağmen enerjisinden bir şey kaybetmediğini de bir kez daha gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Performans - Son Dakika

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