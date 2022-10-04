Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal

04.10.2022 19:13

Ünlü şarkıcı Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler'in evin kirası ve depozitosunu ödemediğinin ortaya çıkmasından sonra İbrahim Çelikkol'dan Hadise'ye büyük destek geldi. Çelikkol, kendi evini Hadise'ye açarak, "İstediğin kadar kal" dedi.

Bir yıl aşk yaşayan ve nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler çift, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanan çift hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Evlendikten sonra İbrahim Çelikkol'un evinde kirada oturan çiftin, depozito ve kira konusunda sorun yaşadığı iddia edildi.

BORCU HADİSE'YE YIKIP GİTTİ

İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti. Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İbrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal - Son Dakika
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