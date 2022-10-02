Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu

02.10.2022 14:14

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği sona eren Hadise, İstanbul Beşiktaş'ta buluştuğu hayranlarına, "İyi ki varsınız" şeklinde seslendi. Ünlü şarkıcı "Siz olmasanız ben burada olamam" ifadelerini kullanırken danslarıyla sevenlerini coşturdu.

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilk konserini dün akşam Beşiktaş'ta verdi. Hadise, 30 Ağustos'ta başlayan ve bir aydır devam eden Beşiktaş Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

"SİZ OLMASANIZ BEN BURADA OLAMAM"

'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan Hadise, ardından dinleyicilere "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" sözleriyle seslendi. Güzel şarkıcı dansları ve şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! Sahnede resmen şov yaptı
Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! Sahnede resmen şov yaptı
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Hadise-Mehmet Dinçerler Boşanması Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! Hadise-Mehmet Dinçerler Boşanması Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Beşiktaş, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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