Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilk konserini dün akşam Beşiktaş'ta verdi. Hadise, 30 Ağustos'ta başlayan ve bir aydır devam eden Beşiktaş Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

"SİZ OLMASANIZ BEN BURADA OLAMAM"

'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan Hadise, ardından dinleyicilere "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" sözleriyle seslendi. Güzel şarkıcı dansları ve şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.