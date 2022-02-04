Hadise'ye geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler kim ve kaç yaşında merak konu su oldu. Başarılı iş insanı olan Mehmet Dinçer'in kim olduğu merak konusu oldu. Ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olan Mehmet Dinçerler, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mehmet Dinçerler, Hadise ile birlikte olmaya başladığı zaman sıkça gündeme geliyor. Mehmet Dinçerler kaç yaşında ve ne iş yaptığı sevenleri tarafından merak ediliyor. Mehmet Dinçerler kim? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler Instagram hesabı ne?

MEHMET DİNÇERLER KİM?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü bir kahve markasının CEO'su olan Mehmet Dinçerler adını Hadise ile aşk yaşaması itibaren sıkça duyuyoruz. Türkiye'de var olan bir kahve zincirini satın alıp tekrardan hayata geçiren Dinçerler, kısa süre içinde 100 şubeye ulaşmıştır. Başarılı iş insanı Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde markayı yeniden canlandırarak piyasada tutunmuştur. 10 yıla aşkın kahve zincirleri olan Dinçerler ilk kahve dükkanını 2012 senesinde Şişli'de 80 metrekarelik bir dükkan ile iş hayatına girmiştir. Türkiye'de 33 şehirde kahve zinciri bulunan başarılı iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise'ye geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi etti. Son olarak, Mehmet Dinçerler ve Hadise evlilik için hazırlanıyorlar.