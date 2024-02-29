Mehmet Sesigüzel, Babasının Eşyalarını Müze İçin Bağışladı - Son Dakika
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Mehmet Sesigüzel, Babasının Eşyalarını Müze İçin Bağışladı

Mehmet Sesigüzel, Babasının Eşyalarını Müze İçin Bağışladı

Mehmet Sesigüzel, ünlü sanatçı ve siyasetçilere ait değerli eşyaların koleksiyonunu yapan Fatih Muhürdar'a müzede kullanması amacıyla babasına ait bazı eşyaları bağışladı. Babasının vasiyetini yerine getiren Sesigüzel, Maksim Gazinosu'nda sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümü ile diğer değerli eşyaları da teslim etti. Müzede yer alacak olan bu eşyalar, hırsızlar tarafından altın plakları kırıldıktan sonra bağışlanmıştır. Fatih Muhürdar ise birçok siyasi ve sanatçının eserlerini ve değerli eşyalarını biriktirerek yapmayı planladığı müzede halka sunmayı hedeflemektedir.

29.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Mehmet Sesigüzel, birçok ünlü sanatçı ve siyasetçiye ait değerli eşyaların koleksiyonunu yapan ve bir müze açmak isteyen Fatih Muhürdar'a müzede kullanması amacıyla babasına ait bazı eşyaları bağışladı.

Merhum sanatçının oğlu, "Babam Fatih Mühürdar'i çok severdi. Onun müze yapacağını biliyordu. Yaşarken bana 'Bazı eşyaları Fatih'e ver, müzeye koyacak' demişti" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sesigüzel babası Nuri Sesigüzelin vasiyetini yerine getirdi

MAKSİM KOSTÜMÜ VE AYAKABISINI DA VERDİ

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Nuri Sesigüzel'in Maksim Gazinosu'nda sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümü ile bazı değerli eşyalarını da Fatih Mühürdar'a teslim eden Mehmet Sesigüzel, "Müzede yer alacağı için bu eşyaları bağışladık, zaten babam da 'ver' demişti' şeklinde konuştu.

"ALTIN PLAKLARI KIRDILAR"

Babasının ofisinin bulunduğu Nişantaşı'ndaki apartmanda bir bölümü babasının odası olarak koruduklarını dile getiren Sesigüzel, "Bir gün hırsızlar içeri girmiş, altın plakları gözlerine kestirmişler. Çerçevesini kırıp, altın olmadığını altın suyuna batırıldığını anlayınca çıkıp gitmişler" ifaderini kullandı.

"BEN EMANETÇİYİM"

Ünlü sanatçılar dışında bir çok siyasetçiye ait hatıralara da sahip olduğunu söyleyen Fatih Mühürdar, "Bende yok yok. Barış Manço, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Cemal Gürsel ne ararsanız.

Birçok siyasi ve sanatçının eserlerini, değerli eşyalarını biriktiriyorum, onları yapmayı planladığım müzede halka sunacağım. Ben emanetçiyim, Kültür Bakanlığı ile konuşup yapmaya çalışacağım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mehmet Sesigüzel, Babasının Eşyalarını Müze İçin Bağışladı - Son Dakika

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