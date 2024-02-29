Mehmet Sesigüzel, Babasının Eşyalarını Müze İçin Bağışladı

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Mehmet Sesigüzel, birçok ünlü sanatçı ve siyasetçiye ait değerli eşyaların koleksiyonunu yapan ve bir müze açmak isteyen Fatih Muhürdar'a müzede kullanması amacıyla babasına ait bazı eşyaları bağışladı.

Merhum sanatçının oğlu, "Babam Fatih Mühürdar'i çok severdi. Onun müze yapacağını biliyordu. Yaşarken bana 'Bazı eşyaları Fatih'e ver, müzeye koyacak' demişti" ifadelerini kullandı.

MAKSİM KOSTÜMÜ VE AYAKABISINI DA VERDİ

Nuri Sesigüzel'in Maksim Gazinosu'nda sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümü ile bazı değerli eşyalarını da Fatih Mühürdar'a teslim eden Mehmet Sesigüzel, "Müzede yer alacağı için bu eşyaları bağışladık, zaten babam da 'ver' demişti' şeklinde konuştu.

"ALTIN PLAKLARI KIRDILAR"

Babasının ofisinin bulunduğu Nişantaşı'ndaki apartmanda bir bölümü babasının odası olarak koruduklarını dile getiren Sesigüzel, "Bir gün hırsızlar içeri girmiş, altın plakları gözlerine kestirmişler. Çerçevesini kırıp, altın olmadığını altın suyuna batırıldığını anlayınca çıkıp gitmişler" ifaderini kullandı.

"BEN EMANETÇİYİM"

Ünlü sanatçılar dışında bir çok siyasetçiye ait hatıralara da sahip olduğunu söyleyen Fatih Mühürdar, "Bende yok yok. Barış Manço, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Cemal Gürsel ne ararsanız.

Birçok siyasi ve sanatçının eserlerini, değerli eşyalarını biriktiriyorum, onları yapmayı planladığım müzede halka sunacağım. Ben emanetçiyim, Kültür Bakanlığı ile konuşup yapmaya çalışacağım" açıklamasını yaptı.