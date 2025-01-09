Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı! - Son Dakika
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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı!

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MasterChef programının sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, oğlu Utkan Yalçınkaya'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. 22 yaşındaki Utkan'ın baba mesleğini seçtiği anlaşıldı.

09.01.2025 16:41  Güncelleme: 16:54
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MasterChef programının tatlı sert jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından oğlu Utkan Yalçınkaya'nın doğum gününü kutladı.

Paylaşımında oğlunu etiketleyen Yalçınkaya, "Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım. İyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu yılların olsun" ifadelerine yer verdi.

Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından sık sık onlarla pozlarını paylaşıyor. İki oğlu ve bir kızı bulunan ünlü isim, davetlere de zaman zaman çocuklarıyla katılıyor.

UTKAN YALÇINKAYA DA ŞEF ÇIKTI

Babasının, doğum gününü kutlamasıyla tüm gözleri üzerine çeken Utkan Yalçınkaya, 22 yaşına girdi. Baba mesleğini seçen Utkan, profilinde de şef önlüğüyle karelerini paylaşıyor.

Utkan Yalçınkaya'nın da şef olduğunu görenler, "Baba mesleğinden devam etmiş", "O da çok başarılı olur" gibi yorumlarda bulunuyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı!
Mehmet Yalçınkaya\'nın oğlu da şef çıktı!

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Son Dakika Magazin Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Bizeneee Acun bunlara para basıyor 18 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Birşey seçmesine gerek yok. Çocuk doğuştan şanslı diyelim. Şef değil ne olursa olun babadan reklamı var :) 16 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    napalim bizene 9 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    vaybe habere bak 7 0 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Armut dibine düşermiş. 5 0 Yanıtla
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