Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda - Son Dakika
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Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

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Melek Baykal\'dan Ali Hürol\'a duygusal veda
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76 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ali Hürol'un ardından Melek Baykal'dan duygusal bir paylaşım geldi. Meslektaşına veda eden Baykal, “Çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Hürol'un 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasından peş peşe veda mesajları geldi. Usta oyuncu Melek Baykal da meslektaşının ardından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. 

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Baykal, Ali Hürol'u yıllardır tanıdığı değerli bir meslektaşı olarak anarken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum.” 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenazesinin Kuşadası'nda Hacı Ferit Demirel Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İkinci Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

Melek BaykalAli HürolMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda - Son Dakika
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