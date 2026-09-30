Melek Baykal\'dan Ali Hürol\'a duygusal veda

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Hürol'un 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasından peş peşe veda mesajları geldi. Usta oyuncu Melek Baykal da meslektaşının ardından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Baykal, Ali Hürol'u yıllardır tanıdığı değerli bir meslektaşı olarak anarken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum.”

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenazesinin Kuşadası'nda Hacı Ferit Demirel Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İkinci Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.