Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi - Son Dakika
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Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi

03.06.2022 22:10

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun "ahlaki" gerekçelerle konserinin iptal edilmesi sonrası sanatçının yerine Seda Sayan ile anlaşma sağlanmıştı. Hava muhalefeti sebebiyle uçakların kalkmadığını söyleyen Seda Sayan, bu nedenle Isparta'ya gidemediğini belirterek, "Sayın saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar görüşmek ümidiyle" dedi.

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da 3 Haziran'da vereceği konser, 'ahlaki gerekçeler' nedeniyle iptal edilmiş ve bunun üzerine Derya Uluğ ve Funda Arar da festivalde sahneye çıkmama kararı almıştı. Bu isimlerin yerine ise daha sonra Seda Sayan ve Funda Arar ile anlaşıldı.

UÇAKLAR KALKMADIĞI İÇİN ISPARTA'YA GİDEMEDİ

3 Haziran'da sahneye çıkması beklenen Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hava muhalefeti sebebiyle uçakların kalkmadığını ve bu nedenle Isparta'ya gidemediğini duyurdu.

"HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ALANDAN DÖNDÜM"

Önümüzdeki tarihlerde Ispartalılarla yeniden buluşacağının sinyalini de veren Seda Sayan, paylaştığı videoda, "Çok sevgili Isparta halkı, hava muhalefetinden dolayı alandan döndüm, uçaklar kalkmadığı için. İnşallah, saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar sizinle buluşmak ümidiyle…" dedi.

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Son Dakika Magazin Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi - Son Dakika


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