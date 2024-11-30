Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen\'in çöl pozlarına beğeni yağdı

Son olarak kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sezen'in çöl pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

30.11.2024 14:51
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Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Çölde ve denizde iddialı pozlar veren Melis Sezen bu karelerini sosyal medyada peş peşe yayınladı.

Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Melis Sezen'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

Kültür Sanat, Melis Sezen, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Batu Gun:
    Aha akapeli sapk talat hemen guruhunu belli etmis. Bunu da dislikelayin abaza akapeliler 7 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUM KAÇAR KIZIM DİKKAT ET 17 4 Yanıtla
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