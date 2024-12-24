Melis Sezen ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi - Son Dakika
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Melis Sezen ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi

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2021'de ödül törenindeki konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle geceye damga vuran Melis Sezen, yıllar sonra o sözlerine ilk kez açıklık getirdi. Sezen, "Aslında mantıkta yanlış hiçbir şey yok." dedi.

24.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:17
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Ünlü oyuncu Melis Sezen, "İbrahim Selim ile Bu Gece" isimli YouTube programına katıldı. 2021 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül kazanan Melis Sezen, yaptığı konuşmayla törene damga vurmuştu. Sezen, sosyal medyada geniş yankı bulan "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi.

"MANTIKTA YANLIŞ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi?" sorusuna yanıt veren genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi alkışlıyorum. Bayılıyorum valla. 'Tutuyorum çünkü elimde şu an.' Aslında mantıkta yanlış hiçbir şey yok. Öncesinde 'İnanırsak, her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' diyorum. Anlatabildim mi? İlk defa açıkladım bunu. Aslında açıklamaya bile gerek yok. Kim ne anlıyorsa odur zaten. Bu sene Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar'a sormuşlar onu. 'Melis Sezen ödül konuşmasında ne demiş?' diye. Şıklar falan var. Benim için çok özel bir andı."

ERGENLİK İTİRAFI

Ergenlik yıllarına dair de konuşan Melis Sezen, o zamanlar annesiyle çok kavga ettiğini itiraf etti. Sezen, "Bütün sinirimi annemden çıkarıyordum. Annem şu anda benim en yakın arkadaşımdır, ergenliğimde çok kavga ediyorduk. Liseden sonra anneme çatmalarım bitti." diye konuştu.

Melis Sezen ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi

Melis Sezen, Televizyon, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Kaya:
    Yaşıyorum hayattayım çünkü 0 0 Yanıtla
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