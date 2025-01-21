Menemen Belediyesi\'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası

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Menemen Belediyesi, kültür ve spor alanındaki çok sayıda ücretsiz kursuyla, ilçede yaşayan kadınlar, gençler ve çocuklara sağlıklı yaşam ve renkli aktiviteler hediye ediyor. Kentte düzenlenen kurslar arasında en yoğun ilgiyi gören kurslardan birisi de zumba oldu. Menemenli kadınlar zumbayla hem spor yapıyor, hem de eğleniyor.

Menemen Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği spor kurslarından biri olan zumba, kadınların ilgi odağı oldu. Talep yoğunluğu nedeniyle haftalık saatleri çoğaltılan kursun eğitmenlerinden Yeliz Kesebir, zumbanın her yaşa uygun, enerjik, Latin danslarından ilham alan, bolca kalori yaktıran bir dans ve fitness egzersizi, aynı zamanda sporun en eğlenceli hali olduğunu belirtti. Kadınların kursları titizlikle takip ettiklerini belirten Kesebir, "zumba da günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, sosyalleşiyorlar. Burada bir aile olduk. Hep birlikte eğlenerek sporumuzu yapıyoruz. Kurslarımız keyifle geçiyor" diye konuştu.

İlk kez zumba sporu ile tanıştıklarını, çok sevdiklerini ve kurs günlerini de sabırsızlıkla beklediklerini belirten kursiyer kadınların yorumları da dikkat çekti. Ev hanımı Ezo Özkan, "Dansı ve müziği çok sevdiğim için zumba hem ruhuma hem de bedenime çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim. Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'ın sadece bu alanda değil her alanda çok iyi çalıştığına şahidim. Çocuklar için de çok iyi şeyler yapıyor. Bu güzel çalışmalar için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Seçil Paçivancı da, "Monotonluktan çıkarak hayatlarına enerjiyi katmak istiyorlarsa, bunu kalori yaparak yapmak istiyorlarsa mutlaka zumbayı denemeliler. Bu hizmeti sunduğu için Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ev Hanımı Özlem Aktaş ise, "Açıkçası zumba yaparken ben çok mutlu oluyorum. Mutluluk hormonu gerçekten çoğalıyor. Hayata bir enerji geliyor ve sporun kattığı enerjiyle bu mutluluğu çok güzel yaşayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Kurslarımız artarak devam edecek"

Kadınlara, gençlere ve çocuklara ücretsiz olarak sunulan kursların önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemizde spor ve sanat dallarındaki kurslarımızın bazıları altın bilezik, bazıları da sağlıklı yaşamdan sosyalleşmeye kadar kursiyerlerimize önemli katkılar sunuyor. Binlerce kursiyerimizi ağırladığımız kurslarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Menemen ailemizde hemşehrilerimizin refah seviyesini yükseltmek adına katkı koymak bizim kırmızı çizgimizdir." dedi. - İZMİR