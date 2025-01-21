Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası

Menemen Belediyesi\'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası

Menemen Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlar, gençler ve çocuklar için düzenlediği ücretsiz zumbadan oluşan spor kursuyla sağlıklı yaşam ve sosyal eğlenceler sunuyor. Kursiyerler, zumbayla hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

21.01.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, kültür ve spor alanındaki çok sayıda ücretsiz kursuyla, ilçede yaşayan kadınlar, gençler ve çocuklara sağlıklı yaşam ve renkli aktiviteler hediye ediyor. Kentte düzenlenen kurslar arasında en yoğun ilgiyi gören kurslardan birisi de zumba oldu. Menemenli kadınlar zumbayla hem spor yapıyor, hem de eğleniyor.

Menemen Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği spor kurslarından biri olan zumba, kadınların ilgi odağı oldu. Talep yoğunluğu nedeniyle haftalık saatleri çoğaltılan kursun eğitmenlerinden Yeliz Kesebir, zumbanın her yaşa uygun, enerjik, Latin danslarından ilham alan, bolca kalori yaktıran bir dans ve fitness egzersizi, aynı zamanda sporun en eğlenceli hali olduğunu belirtti. Kadınların kursları titizlikle takip ettiklerini belirten Kesebir, "zumba da günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, sosyalleşiyorlar. Burada bir aile olduk. Hep birlikte eğlenerek sporumuzu yapıyoruz. Kurslarımız keyifle geçiyor" diye konuştu.

İlk kez zumba sporu ile tanıştıklarını, çok sevdiklerini ve kurs günlerini de sabırsızlıkla beklediklerini belirten kursiyer kadınların yorumları da dikkat çekti. Ev hanımı Ezo Özkan, "Dansı ve müziği çok sevdiğim için zumba hem ruhuma hem de bedenime çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim. Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'ın sadece bu alanda değil her alanda çok iyi çalıştığına şahidim. Çocuklar için de çok iyi şeyler yapıyor. Bu güzel çalışmalar için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Seçil Paçivancı da, "Monotonluktan çıkarak hayatlarına enerjiyi katmak istiyorlarsa, bunu kalori yaparak yapmak istiyorlarsa mutlaka zumbayı denemeliler. Bu hizmeti sunduğu için Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ev Hanımı Özlem Aktaş ise, "Açıkçası zumba yaparken ben çok mutlu oluyorum. Mutluluk hormonu gerçekten çoğalıyor. Hayata bir enerji geliyor ve sporun kattığı enerjiyle bu mutluluğu çok güzel yaşayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Kurslarımız artarak devam edecek"

Kadınlara, gençlere ve çocuklara ücretsiz olarak sunulan kursların önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemizde spor ve sanat dallarındaki kurslarımızın bazıları altın bilezik, bazıları da sağlıklı yaşamdan sosyalleşmeye kadar kursiyerlerimize önemli katkılar sunuyor. Binlerce kursiyerimizi ağırladığımız kurslarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Menemen ailemizde hemşehrilerimizin refah seviyesini yükseltmek adına katkı koymak bizim kırmızı çizgimizdir." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Yerel Haberler, Menemen, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Zumba Kursu Fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.