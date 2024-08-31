Menteşe\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Magazin

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, halkın yoğun katılımla kutlandı. Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, sevilen rock grubu Manga'nın sahne aldığı konserle doruğa ulaştı.

Kutlamalar, Zafer Bayramı ruhunu yansıtan geleneksel fener alayı ile başladı. Menteşe'nin sokaklarını aydınlatan fener alayı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yüzlerce kişinin ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüğü fener alayı renkli görüntüler oluşturdu.

Fener alayının ardından sahne alan Manga, meydanı dolduran yüzlerce Menteşeliye unutulmaz anlar yaşattı. Grubun sevilen şarkılarıyla coşan kalabalık, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Konser sırasında sahneye çıkarak halka hitap eden Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, böylesine anlamlı bir geceye gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekür etti. Köksal konuşmasında "30 Ağustos, sadece askeri bir zafer değil, hepimizin bağımsızlığının, özgürlüğünün, milli birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür. Bizlere düşen görev, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere bunları aktarmaktır. Hep birlikte, durmadan çalışacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bayram mesajını ileterek, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA