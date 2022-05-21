Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı - Son Dakika
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Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

21.05.2022 00:50
Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

Atalanta forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral yaklaşık 1 yıl önce gözlerden uzak İsviçreli model Heidi Lushtaku dünya evine girmişti. Çiftin 1 ay önce erkek bebekleri dünyaya geldi. Merih Demiral, ilk kez sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaştı.

A Milli Takım 'ın ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral, yaklaşık 1 yıl önce hayatını sessiz sedasız İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku ile birleştirmişti.

Demiral çifti, yaklaşık 1 ay önce erkek çocuk sahibi oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyi seven Merih, ilk kez sosyal medya hesabından eşi Lushtaku ve oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Bonservisi İtalyan devi Juventus'ta bulunan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Takımın gözlerinden olan yıldız stoperin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı - Son Dakika


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