Merih Demiral Baba Oldu! Aile Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

A Milli Takım 'ın ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral, yaklaşık 1 yıl önce hayatını sessiz sedasız İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku ile birleştirmişti.

Demiral çifti, yaklaşık 1 ay önce erkek çocuk sahibi oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyi seven Merih, ilk kez sosyal medya hesabından eşi Lushtaku ve oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Bonservisi İtalyan devi Juventus'ta bulunan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Takımın gözlerinden olan yıldız stoperin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.