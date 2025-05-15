Merkezefendi Belediyesi\'nden 19 Mayıs İçin Renkli Etkinlikler

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Gençlik Haftası'nın ilk konserinde sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na uzanan Gençlik Haftası'na özel etkinlikler düzenliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Gençlik Haftası etkinlikleri, tüm gençleri ve Denizlilileri bir araya getirecek.

19 Mayıs Pazartesi gününe kadar 12.00'den 18.00'e saatleri arasında sürecek Genç Heykel Çalıştayı devam ediyor. Bugün saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne alacak. 16 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de ise, gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği Melis Fis, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında konser verecek. - DENİZLİ