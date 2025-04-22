Merkezefendi\'de 23 Nisan Coşkusu: Melis Fis Konser Verecek

Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği konserde sevilen şarkıcı Melis Fis'i Denizlililer ile buluşturacak. Başkan Doğan, "Tüm çocuklarımızı ve hemşerilerimizi bu renkli ve coşkulu konserimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Melis Fis, Merkezefendi'de bayrama özel konser verecek. Genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Fis, 24 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında sahne alarak sevenleriyle buluşacak. Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzik dolu unutulmaz bir bayram coşkusu yaşayacak.

"Melis Fis ile bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız"

Etkinliklerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını hep birlikte, coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konserde, değerli şarkıcımız Melis Fis ile unutulmaz bir kutlama gerçekleştireceğiz. Tüm çocuklarımızı, ailelerini ve Denizlili hemşehrilerimizi 24 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında gerçekleşecek konserimize davet ediyorum. Gelin, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi. - DENİZLİ