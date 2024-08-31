Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü

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Konserleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Demir, Levent Yüksel ile özdeşleşen "Zalim" şarkısını söyledi. Demir'in performansı dinleyicileri ikiye böldü.

31.08.2024 11:35
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Antidepresan, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm ve Ölüyorum Anla şarkılarıyla kısa sürede şöhreti yakalayan Mert Demir, son olarak Zalim şarkısını seslendirdi. Şarkıcının performansı kısa sürede gündeme oturdu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Şarkılarının yanı sıra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Mert Demir, Levent Yüksel'in efsane sesiyle özdeşleşen Zalim şarkısını yorumladı. Konserinde şarkıyla sevenleri coşturan Demir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kızım Demir için "Çok güzel söylemiş" derken bir kısım da "Kulaklarımızı kanattın" diyerek eleştirdi.

İşte Mert Demir'in performansı için yapılan bazı yorumlar...

Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü
Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü
Mert Demir'in 'Zalim' performansı dinleyicileri ikiye böldü
Mert Demir\'in \'\'Zalim\'\' performansı dinleyicileri ikiye böldü

Levent Yüksel, Mert Demir, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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