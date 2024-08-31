Mert Demir\'in \'\'Zalim\'\' performansı dinleyicileri ikiye böldü

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Cumadan çıkıp hutbeye isyan etti: O adamın kime hizmet ettiği belli değil

Antidepresan, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm ve Ölüyorum Anla şarkılarıyla kısa sürede şöhreti yakalayan Mert Demir, son olarak Zalim şarkısını seslendirdi. Şarkıcının performansı kısa sürede gündeme oturdu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Şarkılarının yanı sıra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Mert Demir, Levent Yüksel'in efsane sesiyle özdeşleşen Zalim şarkısını yorumladı. Konserinde şarkıyla sevenleri coşturan Demir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kızım Demir için "Çok güzel söylemiş" derken bir kısım da "Kulaklarımızı kanattın" diyerek eleştirdi.

İşte Mert Demir'in performansı için yapılan bazı yorumlar...