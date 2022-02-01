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Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm! - Son Dakika

Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!

01.02.2022 08:06

Survivor All Star'daki performansının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Öcal, ikinci kez sürgün adasına gönderilmesine tepki gösterdi. Konseyde yarışmayı bırakma ihtimalinin olduğunu belirten Öcal, "Bu sistem haksızlık dolu. Sürgün adası sistemini bilsem buraya gelmek için farklı davranırdım. Düşünüp buradaki durumum hakkında karar vereceğim" deyince Ilıcalı da "Zora gelemiyor olabilirsin, kafan karışmış" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi yapıldı. Geçtiğimiz haftada eleme adayı olan ve sürgün adasına gönderilen Mert, bu hafta da aday olunca sinirlerine hakim olamadı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu. Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.

"BU SİSTEM ADİL DEĞİL, DURUMUMU DÜŞÜNECEĞİM"

Sürgün adasına gitme durumuna tepki gösteren Mert Öcal, konseyde yaptığı açıklamada "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.

Survivor'daki sürgün adası uygulamasına karşı çıkan Mert Öcal, gitme sinyali verdi: Buradaki durumum hakkında karar vereceğim

ACUN ILICALI KONSEYDE OYLAMA YAPTI

Öcal'ın sözlerinin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise Sistem gayet adil. Son 5 güne bakıyoruz. Sürgüne gitmemek için yapman gereken şey öncelikle adını yazdırmamak" ifadelerini kullandı. Ilıcalı daha sonra sürgün adasının adaletli olup olmamasıyla ilgili konseyde oylama yaptı.

Survivor'daki sürgün adası uygulamasına karşı çıkan Mert Öcal, gitme sinyali verdi: Buradaki durumum hakkında karar vereceğim

"ZORA GELEMİYORSUN, KAFAN KARIŞMIŞ"

Yasin ve Mert dışında performans sistemine kimse karşı çıkmayınca yeni bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Mental olarak All Star'a hazır olmamış olabilirsin, zora gelemiyor olabilirsin. Benim için en dayanıklı isim finale gitmeli. Son derece kafan karışmış. Her sene Survivor'da kuralları değiştiriyoruz. Daha zor şartlar sunuyoruz. Seyircimize göre karar verdik. Senin adanda olan 10 yarışmacının 9'u sistemi onayladı. Sen tek başına sitem şöyle olmalı diyorsun. Sizlerle yaptığımız toplantıda performans birincilerinin dokunulmaz olmasına karar vermiştik. Sen geçtiğimiz gün de 'Sude çok üzülürse bırakabilirim' demiştin. Bir gün öyle bir gün böyle diyorsun. Sen karar vereceksin, seni davet etmişiz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm! - Son Dakika Magazin


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