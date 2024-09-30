Mert Öcal ve Sude Burcu\'nun düğününe ünlü ismin gömleğindeki iz damga vurdu

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Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Survivor All Star'ın çok konulan aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Nikah töreni öncesi kameraların karşısına geçen Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk" dedi. Mert Öcal ise, "Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım, kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

RUJ İZİ KİME AİT?

Ünlü çifti gecede yalnız bırakmayanlar arasında eski milli futbolcu Sercan Yıldırım da vardı. Yıldırım'ın beyaz gömleğindeki ruj izi basın mensuplarının gözünden kaçmadı. "Yanlışlıkla diyelim. Bir arkadaşımın yayındaydım..." açıklamasında bulunan Yıldırım, "Bu yeni bir tecrübenin işarete mi?" sorusuna ise "Belki de" yanıtını verdi.