Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir" sözü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › Merv Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)