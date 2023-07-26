Merve Boluğur Barbie akımına uydu! Verdiği pozlar bir hayli beğeni topladı - Son Dakika
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Merve Boluğur Barbie akımına uydu! Verdiği pozlar bir hayli beğeni topladı

26.07.2023 10:24

Güzel oyuncu Merve Boluğur, Barbie akımına katıldı. Instagram hesabında Barbie temalı pozlarını paylaşan Boluğur, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Acemi Cadı dizisiyle yıldızı parlayan ancak uzun bir süre ekranlardan uzak olan Merve Boluğur da dünyada hızla yayılan Barbie akımına uydu. Boluğur,Barbie pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇILGIN AKIM BÜYÜYOR

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı. Çılgın akıma Merve Boluğur da uydu.

BARBİE'YE DÖNDÜ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun 'Barbie' temalı pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur Barbie akımına uydu! Verdiği pozlar bir hayli beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur Barbie akımına uydu! Verdiği pozlar bir hayli beğeni topladı - Son Dakika
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