Merve Boluğur, 2 ay evlilikten sonra boşandığı Mert Aydın ile ilişkisine ikinci şans verdi

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

2 ay aşk yaşadığı Mert Aydın ile evlendikten 53 gün sonra boşanan Merve Boluğur, özel hayatıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Aydın ile ilişkilerine ikinci şansı verdiği konuşulan Aydın, bir erkekle öpüşürken yakalandı.

MEKANDAN EL ELE ÇIKTILAR

Açıklamaları, kıyafetleri ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. Boluğur, önceki akşam gizemli sevgilisiyle Muhabir Online kamerasına yakalandı. Bir mekanda baş başa oturan ikili birbirini öpücüklere boğarak sohbet etti. Bir süre mekanda oturan çift, daha sonra el ele taksiye binerek uzaklaştı. Yeni sevgilisiyle görüntüleri çıkan ünlü isim herhangi bir açıklama yapmadı.