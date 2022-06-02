Meslektaşıyla Aşk Yaşıyor! Böyle Yakalandılar

Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan Bahar Şahin ve Oktay Çubuk, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Şahin "Çok teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin" diyerek sevgilisiyle kendilerini bekleyen otomobile bindi.

Araç içinde yüzünü güneşlik ile kapatan oyuncu Oktay Çubuk ise muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

1997 yılında Ankara'da doğan Bahar Şahin, aslen Artvinlidir. 12 yaşında İstanbul'a gelen Şahin eğitim hayatına İstanbul'da devam etti.

Lise döneminde tiyatro kulüplerine katılarak oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı.

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde oynadı. 2019-2020 yılında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

1996 doğumlu olan Oktay Çubuk İzmir doğumludur. Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sinema ve Televizyon bölümüne birincilikle girmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır. Oktay Çubuk, Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat vermiştir.

Çubuk şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Kadircan Saruhanlı karakterini canlandırıyor.