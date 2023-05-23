Mesut Yar, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla neden görüşmediğini Haberler.com'a anlattı: İyi bir baba olamadım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar oldu. İlk evliliğinden bahseden Yar, gözlerden uzak büyüyen çocuğuyla ilgili konuştu.

"EŞİME AŞIK DEĞİLDİM AMA SEVDİM"

Kaç yaşında baba oldun? sorusu üzerine 30 yaşındaki oğlu Oğuzhan'dan bahseden Mesut Yar, "21 yaşında evlendim, 22 yaşında baba oldum. O dönem üniversiteden mezun olan bütün arkadaşlarım evlendim ve o günden kalan tek bir evlilik dahi yok. Roma Üniversitesi'ni burslu kazandım ama gitmemiştim. Gitseydim Türkiye'nin Celal Şengör'ü olurdum. Eşime aşık değildim, sevdim. Aşkı biliyordum ama bizde o tip bir aşk yoktu" dedi.

"ÇOK İYİ BİR BABA OLDUM DİYEMEM"

Oğluyla ilişkisinden bahseden ünlü isim, "Baba olduktan sonra hayatımda pek bir şey değişmedi. Ben çalışmaya devam ettiğim için oğlanla olağanüstü bir irtibat halinde olmadık hiçbir zaman. Çok iyi bir baba oldum diyemem. Daha fazla zaman ayrılabilirdi" şeklinde konuştu.

"OĞLUMLA UZUN BİR SÜREDİR KOPUĞUZ"

Kalaycıoğlu'nun "Babanı 4 yaşında kaybettiğin için ben ne gördüm ki ne vereyim diyor musun?" demesi üzerine konuşan Yar sözlerine şöyle devam etti: "Şu an sığındığım şey bu. Oğlumla empati kurmadık. Oğlum Batuhan'la zaman zaman çok kopuk zaman zaman da bağlanıyoruz. Uzun bir süredir de kopuğuz. Çocuklar bizim kuşağın prensiplerinden çok fazla etkilenemiyor. Onlar dijital bir dünyada biz da analog bir dünyada büyüdük. Bu yüzden de zaman zaman fikren ve hayat yolu olarak zıt düştüğümüz oluyor. Ne o benim yolumu beğenmek zorunda ne de ben onun. Ben sadece çok düştüğünde omzundan tutmak zorunda olan bir adamım. Öyle hissediyorum. Babalık duygusu bu mudur bilmiyorum. Ben böyle yaşadım ama çok daha iyi babalar gördüm."