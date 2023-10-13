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Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının bir de ikizi varmış - Son Dakika

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının bir de ikizi varmış

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:58

Oyuncu Metin Akpınar'ın dün evlilik dışı birlikteliğinden 35 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi çıktı. İkiz kardeş için DNA testi yapıldığı ancak mahkeme kararının henüz çıkmadığı öğrenildi.

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası dün sonuçlanırken Nebioğlu'nun bir de ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Duygu Nebioğlu'nun 2020 yılında yaptığı paylaşımla bir Sevgi Nebioğlu adında ikiz kardeşi olduğu öğrenildi. Habertürk'te yer alan habere göre, Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı ancak henüz sonuçlanmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Sevgi Nebioğlu'nun DNA örneği vererek açtığı babalık davasında da gizlilik kararı bulunuyor.

Duygu ve Sevgi Nebioğlu

KARDEŞİ İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞ

2020 yılında kardeşiyle çocukluk fotoğrafını paylaşan Duygu Nebioğlu, "Sen önüne bakardın ben derine. Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikayeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş" ifadelerini kullanmış.

35 YIL SONRA KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu isminde bir kızının olduğu ortaya çıktı. Gizlilik kararı bulunan ve dün sonuçlanan davada DNA testleriyle Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Nebioğlu, "1,5 aydır uyumuyordum, ben bu haberi bir sindireyim" dedi.

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Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının bir de ikizi varmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının bir de ikizi varmış - Son Dakika
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