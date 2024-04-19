Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi - Son Dakika
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Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi

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Annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvuran Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesinin Ümit Besen yüzünden hapse girdiğini söyledi. Hakkındaki söylentinin ardından konuşan Besen, "Bahsi geçen kadını tanımıyorum. Böyle bir olayda adımın geçmesi de rahatsız etti" dedi.

19.04.2024 14:41  Güncelleme: 15:10
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Geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan ve sonrasın yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Duygu Nebioğlu, senelerdir görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Nebioğlu'nun canlı yayında "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" deyince sanatçıdan cevap gecikmedi.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK"

Müge Anlı, iddiaların ardından Ümit Besen'e ulaştıklarını ifade ederek "Böyle bir olayda adımın anılmasından rahatsız oldum. Adı geçen hanımefendi ile uzaktan yakından alakam ve tanışıklığım yoktur. Bu zamana kadar kariyerimle, tertemiz geçmişimle bilinirim. Müge Hanım duruma açıklayıcı yaklaşsa da adımın geçmesinden rahatsızım" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı 'Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi' dedi, cevap gecikmedi

ANNESİNE SESLENDİ

Annesi Suphiye Orancı'ya programda seslenen Duygu Nebioğlu, "Bana lütfen ulaş, ekrana çıkmasan da benimle iletişime geçmeni istiyorum. Kim ne diyorsa boşver, senelerdir ben neler dinliyorum. Artık bitir. Ben de hayatıma devam etmek istiyorum, umarım bu çağrıma cevap verirsin. Ben buradan umutsuz şekilde ayrılmak istemiyorum. Biz bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu göreceksin" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı 'Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi' dedi, cevap gecikmedi

KIZLAR, ÜNLÜ İSİMLERE BABALIK DAVASI AÇTI

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu ve dava açıldığını söylemişti. Kısa süre içinde ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Davanın 2 yıl önce açıldığını söyleyen Uğur Dündar, yapılan DNA testinde genç kadının babası olmadığını kanıtlandığını söyledi.

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Ümit Besen, Müge Anlı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın kızı 'Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi' dedi, cevap gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ibrahim sari: Medeni insanlarda oluyor böyle şeyler çokta şaşırmamak lazım. Sonuçta islamın tam tersini yaşama biçiminden başka ne beklenebilirdi ki? 44 25 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ne şanssız adam Metin. Kırk yılda bir defa eşini aldatmış. Arkadan ikiz çocuk gelmiş. 22 8 Yanıtla
  • fatih mazlum: kadın gevur gibi yasadigindan adini da sonunda gevur ismi olan sofiya yapip hristiyan olmus en azindan . darisi diger mezhepi genis kamalistlerin basina ulkede sadece kagit ustunde olan o kadar cok sozde musluman ozde din iman kuran islam dusmani varki basimiza daha cok felaketler gelir bu zihniyet yuzunden 11 9 Yanıtla
  • Serkan Basar: yakında hatta gorbaçov anneme zamanında makarna pişirmiş derse şaşırmayın :)) 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Babasını buldu, annesini arıyor. sırada ananesi ve dedeleri var. 0 0 Yanıtla

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