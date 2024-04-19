Geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan ve sonrasın yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Duygu Nebioğlu, senelerdir görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Nebioğlu'nun canlı yayında "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" deyince sanatçıdan cevap gecikmedi.
Müge Anlı, iddiaların ardından Ümit Besen'e ulaştıklarını ifade ederek "Böyle bir olayda adımın anılmasından rahatsız oldum. Adı geçen hanımefendi ile uzaktan yakından alakam ve tanışıklığım yoktur. Bu zamana kadar kariyerimle, tertemiz geçmişimle bilinirim. Müge Hanım duruma açıklayıcı yaklaşsa da adımın geçmesinden rahatsızım" dedi.
Annesi Suphiye Orancı'ya programda seslenen Duygu Nebioğlu, "Bana lütfen ulaş, ekrana çıkmasan da benimle iletişime geçmeni istiyorum. Kim ne diyorsa boşver, senelerdir ben neler dinliyorum. Artık bitir. Ben de hayatıma devam etmek istiyorum, umarım bu çağrıma cevap verirsin. Ben buradan umutsuz şekilde ayrılmak istemiyorum. Biz bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu göreceksin" dedi.
63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.
Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu ve dava açıldığını söylemişti. Kısa süre içinde ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Davanın 2 yıl önce açıldığını söyleyen Uğur Dündar, yapılan DNA testinde genç kadının babası olmadığını kanıtlandığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Metin Akpınar'ın kızı 'Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi' dedi, cevap gecikmedi - Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye birçok spor ve sanat camiasından isimler katıldı.
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