Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım\'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok
07.07.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı davasında ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, tüm suçlamaları reddetti. Gözyaşları içinde yaptığı savunmada cezaevindeki sağlık sorunlarını anlatan Barım, "Her tarafım mosmor, yaşam hakkımı geri istiyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen oyuncular Şebnem Sönmez ve Metin Yıldız, Barım'ın Gezi'ye katılımda yönlendirici bir rolü olmadığını vurguladı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Hakkında "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Barım, duruşmada yaptığı duygusal savunmasında tüm suçlamaları reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Barım, "Kimseyi yönlendirmedim. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımla görüşürüm, bu görevimin bir parçası. Ben onların orada olduğunu görünce gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi ya da 6 Şubat depremi gibi bir duruşla oradaydım," ifadelerini kullandı. Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını da dile getirerek, "Kalbimde altı ayrı rahatsızlık, beyin anevrizmam var. Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum," dedi. Sanık, ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmasına izin verilmediğini ve koşulların sağlığı için tehlikeli olduğunu belirtti.

TANIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçılar, Barım'ın aleyhindeki suçlamalara karşı destek beyanlarında bulundu.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Oyuncu Şebnem Sönmez, "Gezi Parkı'na katılmamda Ayşe Barım'ın hiçbir katkısı yoktur" derken, oyuncu Metin Yıldız ise "Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Duruşmayı izlemek üzere Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola gibi ünlü isimler de adliyeye geldi. Mahkeme, savunma ve tanık beyanlarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden

13:51
Kırkpınar’da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:50
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:09
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 14:14:20. #7.13#
SON DAKİKA: Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.