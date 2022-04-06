'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi.

1 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını söyledi.

DENİZ ÇELEBİ'DEN 'KOLYE' İTİRAFI!

Deniz Çelebi, "Biz Ahmet Bey ile evlenirken, aslında çok ciddi borçları vardı. Bu durumları beraber aşacağımıza inandığım için Ahmet Bey ile evlendim. Evlendikten sonra Midyeci Ahmet markasını oluşturmaya başladık. İsmi ne olsun diye düşünürken Ahmet Bey bana 'ismi Midyeci Deniz olsun' dedi. Ben kesinlikle kabul etmedim. Markanın patentini alırken kolyemi sattım da isim hakkını aldık" dedi.

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: Binlerce midyeyi belki milyonlarca midyeyi ben yaptım. Sabah 07.00, gece 03.00'e kadar 4-5 yıl böyle çalıştım. Ben kamera önünde değildim, ben perde arkasındaydım. Ahmet Bey markanın yüzüydü. Boşanma esnasında anlaşamadık. Ahmet Bey egoist tavırlar içerisine girmeye başladı. Beni hikayesinde istememeye başladı. 'Boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim. İki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim ve aldım. Burası bana hakkıyla ismiyle devredildi"

"BENİ ÇALIŞANI OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI

Deniz Çelebi "Boşandıktan sonra, 15 gün içerisinde benimle franchise sözleşmesi imzalaması lazımdı. Bu şubeye mal vermesi gerekiyordu. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı. Kadın olarak güçlü durmamı istemiyor. Başarmamı istemiyor. Benim ona muhtaç olmamı istiyor. Sosyal medyada 'Çocuklarına nafaka alıyorsun zaten' diyorlar. Çocuklarımın nafakasını ben üç aydır zorla alıyorum. Midyeci Ahmet markası dededen, ya da babadan kalma bir yer değil. Biz Ahmet Bey ile emek vererek bu markayı yarattık. Midyeci Ahmet lezzeti benim elimden geçiyor, bütün reçeteler bana ait. Şu an midyeyi ben yapıyorum, kokoreci aynı yerden temin ediyorum. Yakışmadı Midyeci Ahmet'e. Beni bir eş olarak değil de bir çalışan olarak görmeye başlamıştı" şeklinde konuştu.

AHMET ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsetmek istemediğim bazı nedenlerden dolayı yıllardır hizmet verdiğimiz Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Özellikle şu an var olan Midyeci Ahmet tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır. Gerek satılan ürünlerin gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkarılmıştır. Midye, kokoreç, gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır. Ürün ve hizmet ile alakalı doğacak şikayetlerden markamız sorumlu değildir" dedi.

MİDYECİ AHMET KİMDİR?

Ahmet Çiçek Midye ve kokoreç dünyasının bir numaralı ismi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Aslen Mardin'li bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Kokoreç ile birlikte Midye sunumu ile de tanınmış ve Midyeci Ahmet ismi ile sosyal medya ve daha bir çok mecrada ismini duyurmuştur. Babasının başlık parası olmaması nedeniyle annesini kaçırdığını ardından evlenip bir süre Mardin'de yaşadığını ardından İzmir Kadifekale'ye yerleştiklerini belirtmiştir. Bu nedenle İzmir'de doğmuştur.

Burada Mardinli hemşehrilerinin midye işi yaptığını ve annesinin de kendisine midye yapmayı öğretmesi ile 8 yaşından bu yana bu işle uğraştığını belirtmiştir. Ardından ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Büyüyüp kardeşleri ile beraber midye satma yaşına geldiğinde annesi vefat etmiştir. İstanbul'da Dolapdere, Hacıhüsrev ve İstiklal Caddesi, Şişhane'de Tevfik Sağlam İlkokulunun önünde. Taksim Sıraselviler'de eski Kemancı Barı önünde seyyar tezgahta satış yapmış, 2003 yılında Beyoğlu Balık Pazarı'nda bir dükkan açmış ve 5 yıl işletmiştir.

Ardından işi daha da büyütmüş ve İstanbul Beşiktaş gibi elit bir ilçede dükkan açarak hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde müşterilerinin sadece İstanbul'dan olmadığını il dışından gelen müşterilerinin de bir hayli fazla olduğunu belirten Midyeci Ahmet midye yapmanın el marifeti olduğunu, ancak küçük çaplıda olsa Beyoğlu'nda Ermeni ve Rum arkadaşlarının kendisine küçük öneriler sunduğunu ve bu önerilerden de yararlandığını açıklamıştır. Midyeleri genellikle Avşa Adası, Güney Marmara Adası ve Balıkesir bölgesinde yer alan Midye çiftliklerinde yetişmektedir. Günde ortalama 60.000 Midye satmaktadır.