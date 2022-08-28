Denizli'de siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu - Son Dakika
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Denizli'de siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu

28.08.2022 08:48
Denizli'de siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'i oğlu Alperen düzenlenen görkemli sünnet düğününde erkekliğe ilk adımını attı.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'i oğlu Alperen düzenlenen görkemli sünnet düğününde erkekliğe ilk adımını attı. Yoğun katılımın olduğu sünnet düğünü, protokol üyeleri başta olmak üzere, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile Sevcan Garip'in oğulları Alperen'in sünnet düğünü Denizli'de birçok kesimi bir araya getirdi. Lara Garden Düğün Salonunda gerçekleştirilen sünnet merasiminde Garip ailesini, siyaset ve iş dünyası yalnız bırakmadı. Özellikle Denizli ve Denizli dışından ülkücü camia Alperen'in mutlu gününde bir araya geldi. Sünnet düğününe; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, yüksek yargıdan isimler, ilçe belediye başkanları, İlçe Kaymakamları, STK temsilcileri, daire müdürleri, iş dünyasından çok sayıda isim, MHP İl ve İlçe teşkilatları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu düğünde Sevcan ve Yusuf Garip çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve davetlilerle tek tek ilgilendi. Düğün salonuna at üzerinde gelen Alperen'in sünnet düğününde, mehter gösterisi davetlilerin büyük beğenisini toplarken, zeybek ekibi de unutulmaz bir gösteriye imza attı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Siyaset, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizli'de siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu - Son Dakika

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