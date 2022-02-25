Milyon Dolarlık Yalı Savaşında Flaş Gelişme - Son Dakika
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Milyon Dolarlık Yalı Savaşında Flaş Gelişme

25.02.2022 22:51
Milyon Dolarlık Yalı Savaşında Flaş Gelişme

Namı çekilen diziler ile Ortadoğu'ya kadar ulaşan Gülman'lara ait Bebek'ta bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında devam eden yalı savaşında taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Namı çekilen diziler ile Ortadoğu'ya kadar ulaşan Gülman'lara ait Bebek'ta bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. Daha önce 320 Milyon TL'ye satmaya çalıştığı yalı için Kemal Gülman konuyu yargıya taşıyarak satışı durdurmuştu.

Feryal Gülman'ın bu seferde usülsüz olarak yalıyı değerinin altında hisse senedi ile 3. kişiye devrederek satmaya çalıştığı iddia edildi. Feryal Gülman'ın bu hareketi bir kez daha Kemal Gülman'ın avukatı İsmet Koçak'ı harekete geçirdi. Koçak, konuyu bir kez daha yargıya taşıyarak Feryal Gülman'ın yalıyı usülsüz ve TTK amir hükümlerine aykırı satmaya çalıştığı konusunda adli makamlara başvurdu.
Milyon Dolarlık Yalı Savaşında Flaş Gelişme

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Feryal Gülman, Kemal Gülman, Orta Doğu, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Milyon Dolarlık Yalı Savaşında Flaş Gelişme - Son Dakika


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