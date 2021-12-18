Milyoner'e damga vuran görme engelli yarışmacı! 100 bin TL'lik hangi soruda çekildi?

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yarışmanın yeni bölümüne ise başarılı performansıyla görme engelli Şafak Bey damga vurdu.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Peş peşe doğru cevaplar veren Şafak Bey, 100 bin TL değerindeki soruyu gördü. Soru ise "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" oldu. Konuyla ilgili bir fikrinin olmadığını belirten Şafak Bey, yarışmadan çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise Kuzey Kore idi.

YURT DIŞINDA EĞİTİMLER ALMIŞ

Doğuştan %90 görme engelli olan Şafak Bey, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Keman Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış ve Amerika'da terapi eğitimi de almış. Şu anda müzisyen, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik eğitimcisi ve terapist olan Şafak Bey, özel gereksinimli çocuklar için müziğin etkisini ele alan bir kitap yazarı.