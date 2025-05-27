Mine Çayıroğlu: Bir çocuk dünyaya getirebilmek kadının en büyük devrimidir

Oyuncu Mine Çayıroğlu, Haber Bahane'de Gökay Kalaycıoğlu'na özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Frida Kahlo'yu canlandırma hayalinden annelik deneyimine kadar samimi sözler sarf eden Çayıroğlu, "Bir kadının en büyük devrimi anne olmasıdır" dedi. Oyuncu, sektörde hak ettiği yerde olmadığını da belirtti.

"RUHEN DEVRİMCİ BİR KADINIM"

Oyuncu Mine Çayıroğlu, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çayıroğlu, sanat hayatından anneliğe, içsel yolculuğundan oyunculuk kariyerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Küçük yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda erken olgunlaştığını belirten sanatçı, artık daha çok iç huzuruna yöneldiğini söyledi.

"FRİDA KAHLO'YU CANLANDIRMAK BÜYÜK BİR HAYALİMDİ"

Sanat dünyasından örnek aldığı isimlerden bahseden Mine Çayıroğlu, dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'yu canlandırmak istediğini açıkladı. "Frida Kahlo gibi sıra dışı biri sayılırım" diyen oyuncu, bu rolü hem kişisel hem sanatsal anlamda özel bulduğunu dile getirdi.

"BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMEK KADININ EN BÜYÜK DEVRİMİDİR"

Programda annelik sürecine de değinen Çayıroğlu, "Ruhen devrimci bir kadınım" ifadesiyle kadınlık gücünü vurguladı. "Bir çocuk dünyaya getirebilmek, bir kadının yapabileceği en büyük devrimdir" sözleriyle, anneliğin hayatındaki dönüştürücü etkisini anlattı. Doğum yaptıktan sonra 5 yıl boyunca çalışmadığını, hem istediği projelerin denk gelmediğini hem de bilinçli bir tercih yaptığını söyledi.

"HAK ETTİĞİM YERDE OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan oyuncu, "6 yaşından sonra hep setlerdeydim" diyerek çocuk yaşta gelen sorumluluklarla erken olgunlaştığını ifade etti. Eğitim için yurt dışına gitmesinin ise bir dönüm noktası olduğunu belirten Çayıroğlu, "İçsel bir yolculuğa adım attım" dedi. Yıllar içinde yaşadığı zorluklara rağmen acılarıyla dalga geçebilecek bir karaktere sahip olduğunu söyleyen oyuncu, "Hak ettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum" diyerek sektörde yeterince fırsat bulamadığını da sözlerine ekledi.