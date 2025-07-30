Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım - Son Dakika
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Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım

Mine Koşan\'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
30.07.2025 15:04
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Mine Koşan, Haber Bahane programında çocuk yaşta başladığı müzik kariyerini, yoklukla geçen yıllarını ve özel hayatındaki derin yaraları anlattı. Eşini başka bir kadınla bastığını gözyaşlarıyla dile getiren sanatçı, ''İki ay sokağa çıkamadım. Boşanmak istemesem de sen beni boşayacaksın dedim'' sözleriyle yaşadığı travmayı paylaştı.

Arabesk ve fantezi müziğin usta ismi Mine Koşan, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Gözyaşlarına hâkim olamadığı röportajda iç dünyasını samimiyetle açan Koşan; çocukluk travmalarını, müzik yolculuğunun perde arkasını ve özel hayatındaki kırılma noktalarını anlattı.

"8 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTIM AMA HİÇ BEBEĞİM OLMADI"

Sanat hayatına henüz ilkokul çağındayken adım attığını belirten Koşan, çocukluk yıllarını şöyle anlattı, "8 yaşında sahneye çıktım, 11 yaşında plak doldurdum. Ama sokakta hiç oyun oynamadım. Hiç bebeğim olmadı. Diğer çocuklar gibi büyümedim. Benim çocukluğum sahnede geçti."

Babasıyla arasında kurduğu özel bağdan da söz eden sanatçı, "Ben türkü söylerken babamın gözleri gülerdi. Onun yüzü gülsün diye müziğe başladım" ifadelerini kullandı.

Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım

"FAKİRLİKTEN GELDİM, KAZANDIĞIM İLK PARAYI ÇANTAYLA EVE GÖTÜRDÜM"

Ailesinin maddi zorluklar yaşadığı bir dönemde müzikten kazandığı parayla eve destek olduğunu anlatan Koşan, bu süreci şu sözlerle aktardı, "Annemle babam tekstilciydi ama işlerini kaybedince yoksullaştık. O zaman anneme 'Sana çantayla para getireceğim' diyordum. İlk paramı aldığımda gerçekten çantayla eve götürdüm ve 'Anne, para aldım!' diye bağırdım. O günü hiç unutmam."

"KOCAMI BAŞKA BİR KADINLA BASTIM, RUHUM YANDI"

Röportajda özel hayatına dair çarpıcı bir anıyı da paylaşan Mine Koşan, ilk evliliğinde yaşadığı büyük ihaneti yıllar sonra anlattı. "Kapıyı bir açtım, yatak yerde serili. Orada bir kadın oturuyordu. 'Bu kim?' dedim. Çok büyük bir travmaydı. Ruhum yandı. Ceketini gördüm, ışıklar yanıyordu. Abimin verdiği anahtarla eve girmiştim. O an dünya başıma yıkıldı." Yaşadığı duygusal yıkımı şu sözlerle dile getirdi, "İki ay boyunca evden çıkamadım. Hacca gitmeyi düşündüm. Nefes alamıyordum. Bitmiştim." İhanetin ardından boşanma kararı alan Koşan, "Avukatımı aradım. 'Yarın vazgeçsem bile beni boşayacaksın' dedim. Noktayı o gün koydum" diyerek o döneme dair net duruşunu anlattı.

"BANA BÜYÜ YAPTILAR, DOMUZ YAĞI BİLE KULLANDILAR"

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Mine Koşan'ın "manevi saldırılarla" ilgili iddiaları oldu.

"Benimle çok uğraştılar. Büyü yaptılar. Domuz yağı dâhil her şeyi gördüm. Ama Allah'a sığındım, dualarla kurtuldum" diyen sanatçı, karanlık dönemlerden inancı sayesinde çıktığını vurguladı.

Mine Koşan, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım - Son Dakika

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