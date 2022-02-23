Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber - Son Dakika
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Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber

23.02.2022 22:51
Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana aşk yaşayan oyuncu Miray Daner (23) ile işletmeci Oğulcan Engin (31), önceki akşam 'Şehirde Kimse Yokken'in Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşen prömiyerine katıldı. Daner'in evlilik sorusuna verdiği yanıt sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı'yı buluşturan 'Şehirde Kimse Yokken'in prömiyeri önceki akşam Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşti.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği geceye Oğulcan Engin, Miray Daner, Nur Sürer, Selma Ergeç ve Devrim Yakut gibi isimler katıldı.

Geceye katılan Oğulcan Engin ve Miray Daner çifti, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAZ AYINDA EVLENMEYECEĞİZ"

Daner ile Engin'in yaz ayında evleneceği konuşuluyordu.

Bu iddiayı yalanlayan Daner, "Öyle bir durum yok. Yaz ayında evlenmeyeceğiz, o haberlere itibar etmeyin" dedi.

Daner'in bu açıklaması sevenlerini üzdü.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner kimdir,nereli, kaç yaşında; Miray Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Dans ve resim dersleri alan Miray Daner, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştur. Oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzendir. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, 2007 yılında Bez Bebek isimli çocuk dizisi ile televizyon kariyeri başlamıştır. Miray Daner son olarak 'Saygı' dizisinde 'Helen' karakterini canlandırmıştır.

MİRAY DANER'İN ÖZEL HAYATI

Miray Daner, 2021 yılının ekim ayından bu yana işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında; 30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir.

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.

2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giydi.

Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı ve İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.

2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.

ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Uzun süredir oyuncu Miray Daner ile beraberdir.

Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber
Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber
Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Miray Daner ve Oğulcan Engin Çiftinden Kötü Haber - Son Dakika


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