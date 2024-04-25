Moda yarışmasına katılan Nihal ve Bahar Candan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Moda yarışmasına katılan Nihal ve Bahar Candan tutuklandı

Moda yarışmasına katılan Nihal ve Bahar Candan tutuklandı

Moda yarışmasına katılan Nihal Candan, geçtiğimiz sene dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anoreksiya hastası olan Candan, yemek yememeye başlayarak hızla kilo kaybetti. Avukatı, tedavi edilmesi gerektiğini belirtti ve hastaneye sevki için başvuruda bulundu. Ailesi ise endişeli ve acil tedavi altına alınmasını istiyor.

25.04.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı.

Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK, 'CENNETE GİTMEK İSTİYORUM' DİYOR"

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı.

Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden Umut Candan ile Hakan Candan ise acilen tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

Nihal Candan, Moda, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Moda yarışmasına katılan Nihal ve Bahar Candan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay davetine YRP lideri Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay davetine YRP lideri Fatih Erbakan davet edilmedi
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:39:59. #1.12#
SON DAKİKA: Moda yarışmasına katılan Nihal ve Bahar Candan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement