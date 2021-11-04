Üye Girişi
Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı - Son Dakika

Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı

04.11.2021 10:23
Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı

Nişantaşı'nın tanınmış modacılarından Perihan Demirdelen, davetli olduğu, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneğinin İstanbul'da bu yıl ikincisini düzenlediği 'Fashion week' günlerinde, tamamı kendi el örmesi tasarımları ile yapmış olduğu koleksiyonuyla farklı bir tasarımcı olduğunu bir...

Nişantaşı'nın tanınmış modacılarından Perihan Demirdelen, davetli olduğu, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneğinin İstanbul'da bu yıl ikincisini düzenlediği 'Fashion week' günlerinde, tamamı kendi el örmesi tasarımları ile yapmış olduğu koleksiyonuyla farklı bir tasarımcı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kariyerinin ilk başlarında 'Gelinlik' üzerine yapmış olduğu tasarımlarla moda sektörüne giriş yapan Perihan Demirdelen, ilerleyen yıllarda sektöre hizmet veren eğitim kurumlarından aldığı ileri düzey tasarımcılık eğitimleri ile eksik olan yönlerini geliştirip, abiye tarzı kişiye özel tasarımlarla isminin fark edilmesini sağladı. Markalaşma sürecini tamamladıktan sonra, birçok ses, televizyon, sinema sanatçısı ve tanınmış mankenlerin üstünde Perihan Demirdelen etiketli Haute Couture tasarımları görülmeye başlandı. Anadolu kültürünün derinliklerinden aldığı ilhamlarla, uzun geceler boyunca ilmik ilmik işlediği el örmesi tasarımları ise Demirdelen'in çok farklı bir tasarımcı olduğunu ortaya koydu.

Yaptığı kişiye özgü tasarımları ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı siparişler alan Demirdelen, uygun örme makineleri altyapısı bulması durumunda seri üretime geçmeyi ve kısa sürede farlı tarz ile oluşturduğu el örmelerini dünya pazarlarına taşımayı düşünüyor. Bazılar sadece örme, bazıları kumaşla ipliğin kaynaştığı kombinlerden oluşan son koleksiyonu ile defileyi izlemeye gelen tüm davetlilerin beğenisini kazanan ve finalde konukları selamlarken, dakikalarca alkışlanan Perihan Demirdelen, "Yaptığım zor işte, zaman zaman beden ve kafa olarak yoruluyorum. Ama bu alkışlar bana öyle güç veriyor ki, mesleğe başladığım ilk yıllardaki heyecanı tekrar yaşıyor ve yeni tasarımlarım için enerji doluyorum" dedi.

Nişantaşı'nın tanınmış ve farklı tasarımları ile aranan modacısı Perihan Demirdelen, son defilesi ile başarılarla ördüğü hayat merdivenine, yeni bir basamak daha koydu. - DİYARBAKIR

Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı

Nişantaşı, Gelinlik, İstanbul, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşıya karşı fikri değişti mi? Karantinadaki Fatih Erbakan geri adım atmadı: Söylediklerimizin arkasındayız 10:59 Aşıya karşı fikri değişti mi? Karantinadaki Fatih Erbakan geri adım atmadı: Söylediklerimizin arkasındayız OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 10:57 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi 10:48 Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi
Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:34 "Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki 10:30 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum         
11:14
İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu         
10:58
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
10:50
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı         
10:35
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi         
10:33
Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement