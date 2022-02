Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı

Şile'de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le yasak aşk yaşayan Gökhan Göz silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi.

KASTEN SİLAHINI YERE ATTI

Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan Göz'ün silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Ancak polislere silahını sallayan ve tepki gösteren Göz, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan Göz'ün daha sonra silahını polise verirken yere kasten yere attığı görülüyor.

4 SUÇTAN İŞLEM

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan Göz hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Görüntülerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Göz, yanlış anlaşıldığını söyleyerek kendisini şu sözlerle savundu:

"Dün yanlış anlaşılan duruma açıklamamdır; Ben ve yardımcılarım gitmiş olduğumuz bir mekanda eğlenirken emniyet güçleri tarafından kibar bir şekilde dışarı davet edildim. Ne olduğunu anlamadığımı sorduğumda bir kişi yada kişilere silah çektiğim yönünde ihbar aldıklarını söylediler ve gerekli ruhsatları kontrol ettikten sonra kamera kayıtlarından da her hangi bir kişiye bir şey çekmediğimi ve aksine sahnedeki sanatçı arkadaşımızla sahnede şarkı söyleyerek ve oradaki olan misafirleri de kötü sesimle zamanlarını ayırıp dinledikleri için özür dileyerek eğlencemize devam ettiğimizi gördüler. Emniyet ve tüm devlet görevlilerimize saygımız sonsuzdur. Basında çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Her zamanki gibi prim yapabilmek için gerçek dışı paylaşımlarla şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Görevde olan ve işini her zaman laikiyle yapan herkese saygımız sonsuzdur. Bu yansıtılan gerçek dışı duruma sebebiyet verdiğim için tüm emniyet güçlerinden özür dilerim. Söz konusu şu ki bizim yasa dışı bir şeylerle işimiz olmaz, olamaz. Şahsıma ve yardımcılarıma gerekli tutanaklar tutularak yasal işlem yapılmıştır. Vatanıma, devletime ve aileme olan düşkünlüğümü herkes bilir. Sevgilerimle."